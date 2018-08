Zustand ist stabil Niki Lauda: Das sagt sein Arzt Walter Klepetko

So optimistisch sich der behandelnde Arzt zum momentanen Gesundheitszustand von Lauda äußert, so sehr drückt er aber auch auf die Euphorie-Bremse: "Patienten, denen eine Lunge transplantiert wurde, haben generell eine sehr kurze Lebenserwartung. (...) Wir stehen derzeit bei einer Ein-Jahres-Lebenserwartung von etwa 92 Prozent und einer Fünf-Jahres-Lebensrate von ca. 75 Prozent." Die Operation würde sich aber wegen des enormen Gewinns an Lebensqualität definitiv lohnen.