Smartphones

Smartphones werden aktuell im Schnitt drei Prozent günstiger angeboten als vor rund drei Monaten. 2017 fielen die Kosten bis Weihnachten um weitere vier Prozent.

Doch damit nicht genug – nach den Festtagen stürzte die Preiskurve bei der Mehrheit der Stichproben weiter, bis Februar nochmals um vier Prozent. Sollte sich dieser Verlauf 2018 wiederholen, wäre man also gut beraten, das Weihnachtsgeld erst Anfang 2019 in ein neues Smartphone zu investieren.

Fitness-Tracker und kluge Uhren

Aktuell werden diese Messgeräte um durchschnittlich sechs Prozent preiswerter angeboten als vor rund drei Monaten. Im Vorjahr sanken sie bis Heiligabend um weitere elf Prozent, danach stieg die Preiskurve bis Februar wieder um sieben Prozent an.

Gleiches gilt für Smartwatches, die nach Weihnachten 2017 sogar im Schnitt zwölf Prozent teurer wurden. Im Moment können Käufer dagegen sieben Prozent sparen und im letzten Jahr fielen hier die Kosten bis Ende Dezember noch einmal um acht Prozent.

Kopfhörer

Warten lohnt sich, sagen die Experten voraus. Momentan sind Kopfhörer laut Studie geringfügig teurer geworden im Vergleich zu August. Im vergangenen Jahr sanken die Preise bis zum Fest um fünf Prozent und nach Weihnachten stieg die Kurve wieder leicht an. Wer sich also für neue Kopfhörer interessiert, sollte demnach mit dem Kauf noch bis kurz vor den Feiertagen warten.

Parfüm

Im Gegensatz zur Technik-Sparte sollte bei Düften, sowohl für Frauen als auch Männer, jetzt schon zugegriffen werden. 2017 stiegen hier die Preise von Oktober bis zu den Feiertagen um durchschnittlich fünf Prozent an, bis Februar 2018 um weitere zwei Prozent. Aktuell lässt sich bereits ein Aufwärtstrend von zwei Prozent gegenüber August verzeichnen.

Spielsachen

Wer zögert, zahlt mehr, zeigt der Vergleich. Freilich, Kinder wollen an Weihnachten reichlich beschenkt werden – am liebsten mit Spielsachen. Das nutzt der Einzelhandel aus und bittet zur Kasse. 2017 mussten Käufer in dieser Rubrik von Mitte Oktober bis Heiligabend acht Prozent mehr Geld investieren.

Ein Aufatmen nach dem Fest gab es leider nicht – die Preise stiegen bis Februar um weitere zwei Prozent an. Aktuell lassen sich im Vergleich zu August drei Prozent sparen. "Ein Last-Minute-Kauf vor Weihnachten kann bei Spielwaren mitunter teuer werden", sagt Nicole Berg von "guenstiger.de". "Da sich aktuell noch vereinzelt Schnäppchen finden lassen, sollten Verbraucher hier am besten sofort auf die Geschenkejagd gehen", rät sie.

Das Vergleichsportal hat die Preisentwicklung von rund 20 beliebten Produkten aus elf verschiedenen Geschenke-Kategorien vor und nach Weihnachten 2017 untersucht. Zudem wurde am 22. Oktober 2018 die Preislage der momentan 20 beliebtesten Produkte aus denselben elf Kategorien analysiert. Die Beliebtheit orientiert sich am Such- und Klickverhalten der Portal-Nutzer.