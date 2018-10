Schon im April kam es an der Kreuzung zum Unfall

An besagter Kreuzung war es bereits im April zu einem schweren Unfall gekommen: Damals fiel die Ampelanlage aufgrund von Ameisenbefall aus - die Insekten hatten an der Kreuzung die Ampel untergraben. Bei dem Unfall, in den unter anderem ein Mercedes-Oldtimer involviert war, wurden drei Menschen verletzt.