Moosach - Am späten Samstagabend hat sich gegen 22.20 Uhr in Ludwigsfeld ein schrecklicher Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern ereignet. Eine 38-jährige Mutter wollte mit ihrer 11-jährigen Tochter in einem Toyota Yaris die Kreuzung zur Dachauer Straße in Richtung Otto-Warburg-Straße passieren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Unfall mit einem 38-jährigen Porsche-Macan-Fahrer, der in Begleitung einer 44-jährigen Beifahrerin in Richtung Karlsfeld unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass sich der Yaris überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die linke Fahrzeugseite des Toyotas wurde vollständig eingedrückt. Mutter und Tochter waren in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt.