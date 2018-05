Zusammen mit Phillip Sarofim Avril Lavigne und der mysteriöse Milliardärssohn: Wer ist ihr Neuer?

Phillip war seit Mai 2014 mit Lori Krohn verheiratet, wie damals unter anderem die britische "Daily Mail" berichtete. Das pikante an der Story: Sein Vater Fayez hielt wenige Monate später um die Hand von Phillips Schwiegermutter Susan Krohn an, die er noch im Dezember heiratete - was wiederum Phillip zum Stiefbruder seiner Frau Lori machte. Mittlerweile sollen er und Lori nicht mehr zusammen sein, es ist allerdings nicht bekannt, wann sie sich getrennt haben sollen. Auch Lavigne war bereits zwei Mal verheiratet - von 2006 bis 2010 mit dem Sum-41-Sänger Deryck Whibley und von 2013 bis 2015 mit Nickelback-Frontmann Chad Kroeger.