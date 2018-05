Zusammen mit Anna Eberstein Hugh Grant: Als frisch verheirateter Ehemann in Monte Carlo

Kurz nach ihrer standesamtlichen Hochzeit in London haben sich Hugh Grant (57, "Mitten ins Herz - Ein Song für dich") und seine frisch angetraute Ehefrau, die schwedische TV-Produzentin Anna Eberstein (39), gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die beiden besuchten am Sonntag den Formel-1-Grand-Prix in Monte Carlo. Unter anderem wurden sie laut dem britischen "Express" dabei gesichtet, wie sie mit dem italienischen Ferrari-Fahrer Antonio Giovinazzi (24) plauderten.