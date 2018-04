München - Die Bayern-Meisterfeier auf dem Marienplatz? Eh schon ein Pflichttermin im Kalender. Dieses Jahr steigt die Rathausbalkon-Feier entweder am 20. Mai nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin oder - bei Erreichen des Finales der Champions League in Kiew - am 27. Mai. Doch für die Fans gibt es noch einen weiteren Jubel-Termin: am 12. Mai im Biergarten am Nockherberg.