Zusätzlich überweist sie 30.000 Euro Falscher Polizist klaut Seniorin (90) Schmuck im Wert von 200.000 Euro

Ereignet hat sich der Vorfall der Münchner Polizei zufolge am 23 und 24. Oktober. Ein vermeintlicher Polizeibeamter konnte "durch geschickte Gesprächsführung" die Rentnerin davon überzeugen, dass der Schmuck vor möglichen Einbrechern gesichert werden müsse, schildern die Beamten, was passiert ist. Geklingelt hatte der falsche Polizist an der Haustür der Seniorin.