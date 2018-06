Jessica Farber, so ihr Geburtsname, passte schon früher nicht ins Bild der aufgestylten Spielerfrau. Die sympathische Brünette stärkte bereits in München (Kroos spielte bis 2014 beim FC Bayern) ihrem Gatten den Rücken und wählte öffentliche Auftritte ganz gezielt aus. Sie will nicht auffallen oder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.