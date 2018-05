Zurück zu "Wetten, dass..?" Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti bald gemeinsam im TV

Michelle Hunziker (41) kehrt zurück zu "Wetten, dass..?". Allerdings nicht zu der deutschen Ausgabe, sondern zu dem Pendant im italienischen Fernsehen. Die Sendung mit dem Titel "Vuoi Scommettere?" startet am kommenden Montag in Italien auf dem Privatsender Canale 5. Zum ersten Mal wird die schöne Blondine dann gemeinsam mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (21) in einer eigenen Show auftreten - die 21-Jährige wird ihrer Mama bei der Moderation assistieren. Einen ersten Vorgeschmack davon lieferte Hunziker auf ihrem Instagram-Kanal.