Dabei hatte sein Bayern-Comeback nach einem schwierigen Jahr bei Leihklub Swansea City eigentlich so gut begonnen. Sanches gehörte in den Tests zu den auffälligsten Spielern, gegen Paris Saint-Germain gelang ihm ein hübsches Freistoßtor. "Ich bin jetzt reifer. Ich will mich hier durchsetzen", sagte Sanches während der US-Reise.