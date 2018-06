Zurück in der Öffentlichkeit Königin Máxima: Ergreifende Worte zum Tod ihrer Schwester

Es muss ein schwerer Auftritt für Königin Máxima der Niederlande (47) gewesen sein. Zum ersten Mal hat sie in der Öffentlichkeit über den Tod ihrer Schwester Inés gesprochen. Am Dienstag besuchte sie ein Therapiezentrum in Groningen, in dem unter anderem Krebspatienten behandelt werden. Die Ehefrau von König Willem-Alexander (51) sah sichtlich mitgenommen aus und hatte eine emotionale Rede vorbereitet.