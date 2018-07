Zurück auf dem richtigen Weg Michael Douglas kann endlich wieder stolz auf seinen Sohn Cameron sein

Gleichzeitig betonte Douglas aber auch, wie sehr ihn und die ganze Familie die Drogensucht von Cameron zugesetzt habe. "Die Qualen meines Sohnes waren ein Albtraum", so der 73-Jährige, der aktuell im Comic-Film "Ant-Man and the Wasp" im Kino zu sehen ist. "Es war für alle Beteiligten stressig, sehr schmerzhaft und schwer." Der Star-Spross wurde zunächst wegen des Besitzes von Heroin und des Verkaufs von Methamphetamin zunächst zu fünf, später zu insgesamt sieben Jahren verurteilt. Inzwischen ist auch er Vater eines kleinen Mädchens und strebt wieder eine Karriere in der Filmbranche an. Also doch ein wenig nach dem Motto: "Wie der Vater, so der Sohn" - nur mit Umwegen.