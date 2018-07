Zur Rettung der eingeschlossenen Jungen Höhlen-Drama: Elon Musk schickt Rettungskräfte nach Thailand

High-Tech-Unternehmer Elon Musk (47) hat angekündigt, Hilfe nach Thailand zu schicken. Dort sind seit zwei Wochen zwölf Kinder und ihre Fußball-Trainer in einer Höhle gefangen. Via Twitter versprach der Tesla-Gründer nun, am Samstag Ingenieure seiner Firmen SpaceX und Boring Company zum Tham-Luang-Nang-Non-Höhlensystem zu schicken. Während das eine Unternehmen auf Raumfahrt spezialisiert ist, ist das andere für Tunnelbau zuständig.