Zur Emmy-Nominierung Ellen Pompeo: Rührende Glückwünsche an Sandra Oh

Sandra Oh wurde für ihre Performance in der Serie "Killing Eve" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" bedacht und schrieb damit Geschichte. Sie ist die erste asiatische Schauspielerin, die in dieser Kategorie bedacht wurde. Ihre Konkurrenz: Claire Foy ("The Crown"), Tatiana Maslany ("Orphan Black"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale - Der Report der Magd"), Keri Russell ("The Americans") und Evan Rachel Wood ("Westworld"). Die 70. Emmy Awards werden am 17. September 2018 verliehen.