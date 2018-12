Zunehmender Antisemitismus Spaenles Strategie

"Jüdinnen und Juden fühlen sich heute in anderer Weise angegangen als früher", stellt er beunruhigt fest. Das beginne bei dummen Bemerkungen und ende bei Straftaten. Erst im Sommer habe das Bundesinnenministerium erschreckende Zahlen bekanntgegeben, die diese Wahrnehmung stützen: "401 antisemitische Straftaten haben die Polizeibehörden im ersten Halbjahr 2018 in Deutschland registriert, gut zehn Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres", so Spaenle. 43 Mal kam es in Bayern zu Übergriffen, 80 Mal in Berlin.