Zum Wiesn-Auftakt Alessandra Meyer-Wölden feiert im teuersten Dirndl der Welt

Model Alessandra Meyer-Wölden (36) feierte beim "Almauftrieb" am Sonntag in der Käfer Wiesn Schänke den Start ins Oktoberfest. Für diesen besonderen Anlass wählte sie aber nicht etwa irgendein Dirndl, sondern laut Label "das teuerste Dirndl der Welt". Was das eher unauffällig wirkende Kleidungsstück so hochpreisig macht, sind die Knöpfe, die das cassisfarbene Mieder aus Lammvelour zusammenhalten. "Für die Knöpfe wurden 18-karätiges Rosegold und über 200 Tumaline verarbeitet", so Kinga Mathe.