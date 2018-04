Woher kommen die Bedenken vor einer Darmspiegelung? "Aus ihren Anfangszeiten. Ende der 80er hat man das zunächst ohne Narkose gemacht, das war häufig sehr unangenehm und schmerzhaft. Seit der Zeit gibt es das Gerücht, dass eine Darmspiegelung so schlimm ist", erklärt der Arzt. Doch die Angst ist unbegründet. Denn das Unangenehmste an der Untersuchung, bei der ein Schlauch in den Darm eingeführt wird, ist die Vorbereitung. "Da muss man den ganzen Tag in der Nähe einer Toilette verbringen, nachdem man eine Lösung getrunken hat. Das ist natürlich nicht der beste Tag des Lebens, aber die Untersuchung selbst wird häufig als erstaunlich angenehm wahrgenommen, da man in sanften Schlaf versetzt wird." Auch das Verletzungsrisiko ist "extrem gering", entwarnt Bamberger.

"Frauen ab 50 brauchen einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel"

Erinnern Ärzte an den Check-up, oder muss ich selbst die Initiative ergreifen? Leider erinnern viele Ärzte nicht routinemäßig daran. Noch nehmen viel zu wenige Leute wahr, dass ihnen gesetzlich kostenlose Vorsorgeuntersuchungen zustehen, bedauert Bamberger. "Würde man beim Auto anbieten, dass es einmal jährlich umsonst gewartet wird, wäre mehr los", behauptet er leicht zynisch. Viele hätten einfach Angst, dass man etwas finden könnte. "Das ist aber nicht sinnvoll", sagt der Mediziner.

Vorsorge ist nicht per se kostenlos. Welche Untersuchungen muss man selbst zahlen - sind aber dennoch zu empfehlen? Bamberger empfiehlt, die Schilddrüse einmal ab 35 Jahren untersuchen zu lassen. So können Knoten oder eine Unter- oder Überfunktion ausgeschlossen werden. "Das sind häufige Erkrankungen."

Und außerdem? "Sehr kurz kommen Ultraschall-Untersuchungen, etwa der Schilddrüse, und auch der Halsarterien ab 40 Jahren. Zumindest "einmal und dann alle zehn Jahre sollte man die ansehen, ob da Ablagerungen, etwa von Cholesterin oder durch das Rauchen, sind."

Mit 40 sollte man außerdem den Bauch einmal ansehen lassen, rät der Experte. So könne eine Fettleber erkannt und Nierenkrebs ausgeschlossen werden. "Ist zwar selten, aber wenn entdeckt, dann heilbar", betont Bamberger.

Manche Krankheiten verbindet man mit dem Alter - Osteoporose zum Beispiel. Ab wann ist es sinnvoll, sich um die Knochendichte zu sorgen? Frauen sollten das mit 50 machen lassen. "Wenn es dann schon besonders niedrig ist, muss man dran bleiben. Auf jeden Fall gehört dazu, dass jede Frau ab 50 einen vernünftigen Vitaminspiegel haben muss, vor allem Vitamin D. Das ist ganz wichtig, um den Knochen zu schützen." Aber von vornherein die Knochendichte bei allen zu messen, "das muss nicht sein", entwarnt er.

Frauen sind nicht so arztscheu wie Männer

Wenn ich viele Fälle einer bestimmten Erkrankung in der Familie habe, wird die Vorsorgeuntersuchung dann eher übernommen? "Ja, wenn sich eine bestimmte Krebserkrankung in der Familie häuft, kriegt man die Untersuchung auch früher bezahlt", sagt Bamberger. Ist die Mutter beispielsweise mit 75 an Brustkrebs erkrankt, sei das kein Hinweis auf eine familiäre Krebsneigung. Sind aber etwa zwei Schwestern mit Mitte 30 bereits erkrankt, "ist es sehr wahrscheinlich genetisch".

Wer hat noch besonderen Nachholbedarf? "Grundsätzlich sind Frauen besser als Männer - und weniger arztscheu", sagt der Experte. Sie sind es gewohnt, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen, seien auch bei der Prävention fleißiger.

Was kann man selbst untersuchen - ohne Arzt? Den Blutzucker zu messen, das bieten Apotheken an. Den Blutdruck sollte man auch über ein, zwei Wochen einmal daheim messen. Viele denken, sie hätten stressbedingten Bluthochdruck, wenn er beim Arzt gemessen wird. Wer in ruhiger Umgebung misst, wird den hohen Bluthochdruck erkennen.

"Man bemerkt ihn ja nicht, daher wird er ‚silent killer' genannt. Den zu übersehen, das ist eine ganz häufige Ursache für Schlaganfälle", sagt Bamberger.

Kurz zusammengefasst: Der Präventionsexperte rät, dass Menschen zum Arzt gehen, wenn sie sich rundum wohlfühlen - "nicht, wenn sich irgendwas verändert hat oder erst, wenn einem Freund im gleichen Alter etwas passiert", nennt er die bisherigen Hauptgründe, einen Termin zu vereinbaren.

Bamberger rät, Check-ups bei erfahrenen Vorsorgeärzten durchführen zu lassen. Empfehlungen finden sich unter www.gsaam.de - bei der Gesellschaft für Anti-Aging und Prävention.

Check-up Übersicht: Was, ab wann, wie oft?

Gebärmutter: Jährliche Abstriche sollten Frauen ab 20 Jahren durchführen lassen.

Prostata: Zur Vorsorge und zum Messen des PSA-Werts, rät Bamberger, sollten Männer am besten ab 40 Jahren. Die Kasse zahlt ab 45.

Haut: Ab 35 alle zwei Jahre zum Hautarzt! Das sei "eine billige, einfache Art, Hautkrebs rechtzeitig zu erkennen", sagt der Experte. Auch dieses Screening wird ab 35 von der Kasse übernommen. Wer viel sonnenbadet, sollte früher hingehen.

Darm: Ab 55 Jahren wird die Darmspiegelung zur Vorsorge von der Krankenkasse bezahlt. "Die sollte man einmal machen, dann wird es alle zehn Jahre wiederholt". Bereits ab 50 wird ein Stuhltest übernommen.

Tabuthema Prostata: Schützt Sex wirklich vor Krebs?

Es ist mehr als ein Vorurteil: Viele Männer gehen erst zum Arzt, wenn sie krank sind. Dabei wäre Vorsorge, vor allem gegen Prostatakrebs, für sie besonders wichtig. Denn jeder fünfte 50-Jährige trägt ihn in sich. Dr. Christian Wiunig von der Urologischen Klinik in Planegg klärt auf:

Ab wann ist eine Grunduntersuchung empfohlen? Nach europäischen Richtlinien für Männer ab 45. Dazu gehört ein Ultraschall. Ist in der Familie bereits ein Prostata-Karzinom aufgetreten, wird die Vorsorge ab 40 empfohlen.

Warum haben Männer so viel Angst vor dem Urologen? "Es gibt schon einen Generationenwechsel", sagt Wiunig. Wer älter als 70 ist, gehe erst, wenn die Frau ihn schickt. Jüngere lebten körperbewusster. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass immer Jüngere an Prostatakrebs erkranken, dabei werden die Karzinome einfach nur früher festgestellt.

Gibt es bestimmte Symptome des Prostata-Krebses? Speziell in der Initialphase ist die Krankheit anzeichenfrei – das ist das Gemeine daran. Dabei sei die Untersuchung sehr einfach und startet nur mit einer Blutabnahme.

Stimmt es wirklich, dass Sex vor Prostatakrebs schützt? Männer, die regelmäßigen Sexualverkehr haben, haben statistisch gesehen weniger Prostatakrebsleiden. Das hat man aufgrund epidemiologischer Daten erfasst. Regelmäßige Samenentleerungen in Verbindung mit einem gesunden Lebensstil sind als präventiv für Prostatakrebs bekannt.

Andererseits leiden laut Wiunig Frauen, die nie Geschlechtsverkehr hatten, wie etwa Klosterfrauen, häufiger an Zervix-Karzinomen. Man nennt dies deswegen auch "Nonnen-Krebs".

Sieben Tipps, um gesund und glücklich zu bleiben

Präventionsuntersuchungen haben auch eine psychische Wirkung, sagt Christoph Bamberger. Für viele sei es motivierend, den eigenen Lebensstil zu ändern, wenn man beim Arzt war.

Dass Seele und Körper zusammengehören, ist bekannt. Tipps, wie ältere Menschen von Kopf bis Fuß bumperlg’sund bleiben, liefert Orthopäde Dr. Johannes Schauwecker vom Orthopädiezentrum München-Ost: