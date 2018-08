"Zum Teufel damit" Rosamund Pike sollte für "James Bond"-Rolle strippen

Heute ist Rosamund Pike (39, "Gone Girl") eine anerkannte Schauspielerin, doch Anfang der 2000er Jahre kannte sie kaum jemand - bis sie zum Bond-Girl Miranda Frost in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" wurde. Nun erzählt sie, in welch unangebrachte Situation sie beim Vorsprechen für die Rolle geraten ist.