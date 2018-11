Zum Start von "Das Boot" Tom Wlaschiha: "Ich werde schon beim Anblick eines Bootes seekrank"

Ab dem 23. November sticht bei Sky "Das Boot" in Serien-Gewässer. "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha (45) spielt in der achtteiligen Produktion, die neun Monate nach den Geschehnissen des gleichnamigen Kinofilms ansetzt, zwar eine tragende Rolle. Mit an Bord der U-612 geht er als Gestapo-Chef Hagen Forster aber nicht. Und darüber ist Landratte Wlaschiha auch ausgesprochen froh, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat.