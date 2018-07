Zum Start von "Curvy Supermodel" Das findet Ex-Bachelor Jan Kralitschka bei Frauen unsexy

Worauf achten Sie bei den Kandidatinnen im Besonderen? Womit kann man bei Ihnen punkten?

Kralitschka: Ein absolutes Muss ist natürlich ein ansprechendes Gesicht, was sich in einer gewissen Symmetrie widerspiegelt. Der Körper sollte von den Proportionen her ansprechend sein und zum Hinschauen verleiten. Ganz besonders achte ich jedoch auf die Einstellung, darauf, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein hat - nicht zu verwechseln mit Arroganz. Einfach eine Einstellung, die aussagt: Ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich möchte das auch anderen zeigen. Das ist vielleicht ein Rädchen, an dem man auch als Jury-Mitglied ein bisschen drehen kann, weil einige von den Mädels - gerade auch die echt hübschen - oft gar nicht wissen, wie sie aussehen und wirken. Wir als Jury haben viel erreicht, wenn wir es geschafft haben, dieses Selbstbewusstsein weiterzuentwickeln.