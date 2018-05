Zum Staffelstart Neue "Weissensee"-Folgen: Was bisher geschah

Die vielfach preisgekrönte TV-Serie "Weissensee" (seit 2010) startet am heutigen Dienstagabend (8. Mai) in die vierte Staffel. Das Erste zeigt die sechs neuen Episoden an drei aufeinanderfolgenden Tagen als Doppelfolgen jeweils ab 20:15 Uhr. Die neue Staffel spielt im Jahr 1990, also nach der Wende, und erzählt die Geschichte der Familie Kupfer weiter. Was in den bisherigen drei Staffeln geschah und was die Zuschauer in Staffel vier erwartet, lesen Sie hier.