Zum sechsten Mal in Folge Michael Jackson bleibt der Topverdiener unter den Toten

Bereits zum sechsten Mal und weiter mit großem Abstand führt Michael Jackson (1958-2009, "Dangerous") auch in diesem Jahr wieder die Liste der Großverdiener unter den verstorbenen Stars an, wie das Wirtschaftsmagazin "Forbes" ermittelte. Der King of Pop verdiente in diesem Jahr posthum 400 Millionen Dollar (rund 350 Millionen Euro). Im Jahr 2017 lag er noch bei 313 Millionen Dollar (rund 270 Millionen Euro).