Asamhof wird umgebaut

Die Zeit steht nicht still. Und so stehen nicht nur im Café Playa die Zeichen auf Veränderung. Der Asamhof befindet sich im Umbau: Das alte Bella Italia-Restaurant wird seit letztem März entkernt. Parallel dazu renoviert der Eigentümer den Asamhof an der Sendlinger Straße: Handwerker fahren mit ihren Autos hinein und hinaus. Hauswände werden gemalert, Firmen tauschen Bodenplatten aus.