Zum Geburtstag Alles Gute! Münchens OB Reiter wird 60 Jahre alt

Dieter Reiter: Vom Beamten zum Oberbürgermeister

1982 fing Reiter, der in einer Genossenschaftswohnung in Sendling aufgewachsen war, als Sachbearbeiter in der Kämmerei an. Posteingang, Steuerbescheid bearbeiten, Postausgang: So sah seine Arbeit aus. Mit Ende 20 stieg er zum Abteilungsleiter auf, später zum Vize-Chef der Kämmerei. 2008 fragte ihn OB Christian Ude, ob er Wirtschaftsreferent werden wolle. Er wollte – und übte auch diesen Job zwischen Politik und Beamtentum eher wie ein Beamter aus. Überraschend wurde er schließlich OB-Kandidat – und gewann.