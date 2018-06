Zum Finale der zweiten Staffel Darum ist "Westworld" die aktuell beste Serie

Twist it, Baby

Wenn eine Serie von J.J. Abrams (51) produziert und aus der Feder von Christopher Nolans (47) Bruder Jonathan (42) stammt, dann sind Plot-Twists an der Tagesordnung. Beide Staffeln hatten davon reichlich, in beiden begeht die Serie aber nicht denselben Fehler wie bei dem Paradebeispiel "Lost", sich darin komplett zu verrennen. Die Serie regt zum Nachdenken an, sie nimmt ihre Zuschauer ernst, verlangt aber auch, dass man sich nach dem Schauen mit ihr beschäftigt. Was uns schließlich zur Spoiler-Sektion führt. Wer die zweite Staffel von "Westworld" noch nicht komplett gesehen hat (von der ersten ganz zu schweigen), sollte sich den folgenden Abschnitt besser aufsparen.

SPOILER: Staffel zwei ändert rückwirkend Staffel eins

Der größte Twist in der ersten Staffel von "Westworld" war die späte Erkenntnis, dass nicht eine, sondern zwei Zeitebenen erzählt werden und der rechtschaffene William (Jimmi Simpson) dieselbe Person wie der diabolische "Mann in Schwarz" (Ed Harris) ist. Doch die zweite Staffel schaffte es nun sogar, dem Gezeigten aus den ersten Folgen erneut eine andere Wendung zu geben, die aber durchaus plausibel ist. Es kommt heraus, dass der Park nur ein Vorwand ist und in Wirklichkeit, die Besucher ohne ihr Wissen als Versuchskaninchen benutzt werden. Nicht die "Hosts", also die Roboter sollen immer menschenähnlicher werden, das übergeordnete Ziel soll es sein, den menschlichen Verstand in den künstlichen Körper zu transferieren - und so ewiges Leben zu ermöglichen.

Zudem wird klar, dass Ford (Hopkins) die Revolte der Maschinen am Ende der ersten Staffel nicht initiiert hat, um sich an den Personen zu rächen, die ihm den Park wegnehmen wollen. Sein finales Ziel war es vielmehr, seiner Kreation die Flucht aus dem Park zu ermöglichen. Neues zu bieten und gleichzeitig der Vorgängerstaffel nachträglich eine stimmige Wendung zu geben - das macht die zweite Staffel zu etwas ganz Besonderem. Und macht mit dem finalen Haken, den die Story schlägt und andeutet, dass William alias der "Mann in Schwarz" selbst nur eine künstliche Testperson ist, jetzt schon Lust auf Staffel drei.