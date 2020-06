Zum Ende der "Volunteers' Week" Herzogin Kate schießt neues Foto von Prinz William und den Kindern

Darauf sind Prinz William und die Kinder Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (5) unter einem großen Regenschirm zu sehen. Die drei haben selbst Freiwilligenarbeit geleistet, wie es unter dem Foto heißt. Demnach stammt das neue Bild von einem Besuch in Sandringham im April, als die Familie Lebensmittelpakete zusammenstellte und an in der Corona-Krise isolierte Rentner in der Umgebung lieferte.