Die alte Dame ist verwirrt – ihr Mann warte auf sie, sagt sie

Sie wolle in die Friedenheimer Straße, erzählte ihm die ältere Frau. Er habe ihr erklärt, dass sie in die völlig falsche Richtung gefahren sei. "Dann war sie noch verwirrter." Also stieg Demirel mit ihr aus. "Ich konnte sie ja nicht alleine lassen." Gleich habe er gemerkt, dass sie dement sei. "Sie erzählte mir, dass ihr Mann daheim auf sie warte."