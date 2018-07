Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Bierhoff-Angriff auf Özil:

Was steckt hinter Bierhoffs Aussagen? Der DFB-Direktor widerspricht sich in dem "Welt"-Interview an einigen Stellen, er sagt etwa, dass es nicht darum gehe, "ein paar Schuldige auszudeuten". Und dann nennt er explizit Mesut Özil. Warum? Hat Özil Bierhoff bereits mitgeteilt, dass er nicht mehr für die Nationalelf spielen will? Hat Bundestrainer Joachim Löw Bierhoff gesagt, dass er Özil nicht mehr nominieren wird? Unwahrscheinlich - und auch unerheblich. Diese Szenarien würden Bierhoffs Vorgehen nicht besser machen.