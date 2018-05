Zum Abschluss von Cannes 2018 Asia Argento: Flammende Rede zur #MeToo-Debatte

Dann richtete die heute 42-Jährige den Blick direkt auf das Filmfest in Cannes und erklärte, dass sogar im Publikum vor ihr Personen säßen, die noch nicht "für ihr Verhalten gegenüber Frauen zur Verantwortung gezogen" wurden. "Ein Verhalten, das nicht in diese Branche gehört, in keine Branche und an keinen Arbeitsplatz", stellte Argento klar. "Ihr wisst, wer ihr seid. Aber was noch viel wichtiger ist: Wir wissen, wer ihr seid und wir werden euch nicht länger damit davonkommen lassen", so ihr eindringlicher Appell.