Zum 75. Geburtstag Katja Ebstein: Das macht die dreimalige ESC-Teilnehmerin heute

Der ESC - oder Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie er damals hieß - verhalf ihr auch zum internationalen Durchbruch: Ihr Song "Wunder gibt es immer wieder" katapultierte sie in die deutschen Charts und gehört noch heute zu den großen Klassikern des Schlagers. Zu ihrem 75. Geburtstag am 9. März stellen wir uns die Frage: Was macht die einst erfolgreichste ESC-Teilnehmerin eigentlich heute?