Zum 70. Geburtstag Was macht eigentlich Billy Crystal?

Mit der Komödie "Harry und Sally" spielte er sich 1989 an der Seite von Meg Ryan (56, "Schlaflos in Seattle") in die Herzen aller Romantik-Fans. Eine Szene schrieb Filmgeschichte: Als Sally in einem Restaurant einen Orgasmus vortäuscht. Die Dame am Nebentisch krönt das Ganze mit ihrer Reaktion, als sie dem Kellner sagt, sie wolle "genau das, was sie hatte". Dieses Zitat, zu Englisch "I'll have what she's having", schaffte es auf Platz 33 der 100 besten Filmzitate aller Zeiten, die das American Film Institute im Jahr 2005 wählte.

Billy Crystal und die Oscars

Ebenso kultig ist "City Slickers - Die Großstadt-Helden" (1991). Sein Kinofilm-Regie-Debüt "Der letzte Komödiant - Mr. Saturday Night" (1992) brachte ihm nach "Harry und Sally" und "City Slickers" seine dritte und seither letzte Golden-Globe-Nominierung ein. In "Reine Nervensache" (1999) glänzte er zudem an der Seite von Robert De Niro (74). Eine Oscar-Nominierung blieb Crystal bisher verwehrt. Doch dafür brachten ihm seine bis dato neun Auftritte als Moderator einige Emmys ein.

Das erste Mal führte er 1990 durch die Verleihung der Academy Awards, zuletzt im Jahr 2012. 1998 schauten ihm 57,25 Millionen Menschen zu - das ist Rekord in der Oscar-Geschichte.

In den vergangenen Jahren war Crystal eher weniger in Kino und TV zu sehen. Er kehrte zurück zu seinen Wurzeln und tourte wieder als Stand-up-Comedian durch Amerika. Fans schwärmen auf der Seite des Ticketveranstalters zum Beispiel, dass in seinem Programm gelacht und geweint werden könne, außerdem rege der Star zum Nachdenken an. "Er ist einzigartig", so das Fazit.

Beständigkeit im Privatleben

Was Billy Crystal ebenso sympathisch macht wie die Fähigkeit andere zum Lachen zu bringen: ein Leben (weitestgehend) ohne Skandale. Seit 1970 ist er mit Ehefrau Janice L. Goldfinger verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, die Töchter Jennifer (45) und Lindsay (40). Jennifer arbeitet ebenfalls als Schauspielerin, Lindsay ist TV-Produzentin.

Neben seiner Frau und seinen Kindern ist die US-Basketball-Mannschaft Los Angeles Clippers eine weitere Liebe seines Lebens. Er soll so gut wie kein Heimspiel verpassen.

Neue Projekte stehen in der Pipeline, so dass Billy Crystal womöglich noch 2018 auf die weltweiten Bildschirme bzw. Leinwände zurückkehren könnte. In "City Slickers - Die Großstadt-Helden" wird Crystals Figur Mitch Robbins vorgeworfen: "Deine Geburtstage deprimieren dich immer!" Hoffentlich trifft das nicht privat auf den Schauspieler zu.