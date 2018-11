Zum 70. Geburtstag Queen Elizabeth II. ehrt Prinz Charles mit rührenden Worten

Es ist schon etwas Besonderes, wenn eine Mutter ihrem Sohn zum 70. Geburtstag gratulieren kann. Das sah auch die britische Königin so und fand bei der festlichen Familienfeier am Mittwochabend im Buckingham Palast in London rührende Worte für ihren Erstgeborenen, Prinz Charles (70). Queen Elizabeth II. (92) sprach davon, was für ein "Privileg" es für sie als Mutter sei, bei so einem denkwürdigen Anlass dabei sein zu können. "Es bedeutet, dass du lange genug gelebt hast, um dein Kind aufwachsen zu sehen." Es sei so, "wie einen Baum zu pflanzen und ihn wachsen zu sehen".