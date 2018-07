Zum 70. Geburtstag des Kultkomikers Hape Kerkeling und Otto Waalkes gegen den "irren Rest" der Welt

Am kommenden Sonntag feiert er seinen 70. Geburtstag. Hape Kerkling gratuliert seinem Kollegen auf ganz besondere Weise und erinnert an einige unvergessene Kultfiguren des Ostfriesen. "Ich wünsche Susi, ihrem Föhn, dem Rächer der Enterbten, Harry Hirsch, Sid und dir, lieber Otto, alles Gute zum runden Geburtstag", so Kerkeling auf Anfrage von spot on news. "Wir Spaß-Tröten müssen zusammenhalten gegen den irren Rest der Welt! Ich drücke dich!"