Zum 50. Geburtstag Inka Bause: Dieses Geschenk hat sie sich selbst gemacht

Inka Bause wird 50 Jahre alt. Ein runder Geburtstag, den die beliebte "Bauer sucht Frau"-Moderatorin auf eine ganz besondere Art und Weise feiert. Sie beschenkt sich einfach selbst. Und zwar mit etwas, das ihr besonders am Herzen liegt: Musik. Gleich mehrere Projekte gönnt sich Bause. Zum einen veröffentlichte sie am 20. September ihr Album "Mit offenen Armen" - das erste seit zehn Jahren. Außerdem ist die gebürtige Leipzigerin mit ihrer Show "Lebenslieder" auf Tour. Darin nimmt die in der DDR aufgewachsene Künstlerin ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch ihr Leben. Der Höhepunkt dieser Tour ist ihr Geburtstagskonzert am 23. November im Admiralspalast in Berlin. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Bause, warum das eine Herzensangelegenheit für sie ist.