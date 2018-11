Zum 50. Geburtstag Erol Sander hat noch lange nicht genug

Seine Heimat? Unter weiß-blauem Himmel

"Zu Hause ist für mich Minga. Da bin ich aufgewachsen, hier fühle ich mich daheim", stellte Erol Sander im März dieses Jahres im Interview mit der Zeitung "Augsburger Allgemeine" klar. Doch 2008 schenkte ihm ein Rollenangebot eine große Chance: Mit der TV-Filmreihe "Mordkommission Istanbul" konnte er seinen türkischen Wurzeln näherkommen, lernte Türkisch und erkundete seinen Geburtsort, der als Drehkulisse diente. "Ich kriege auch immer wieder Gänsehaut, wenn ich in der Türkei bin und das Land erlebe", so Sander. Es folgten bis heute 18 Folgen in der Rolle des Mehmet Özakin.

Fünf Jahre hoch zu Ross

Seine Vielseitigkeit kann sich Sander trotzdem bewahren: Als Winnetou darf er bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg von 2007 bis 2012 über die Bühne reiten. Dreimal in Folge wird mit ihm in der Rolle des berühmten Apachenhäuptlings die Marke von 300.000 Besuchern übersprungen. Die Bühne gehört auch heute zu Sanders Leben: Mit der Krimikomödie "Ein Fall für Miss Marple - Ein Mord wird angekündigt" tingelt der zweifache Vater - er hat zwei Söhne namens Marlon (15) und Elyas (8) - gerade durch Deutschlands Theaterlandschaft.

Warum nicht noch einmal Hollywood-Luft schnuppern?

Nicht nur die deutschen Fans sind begeistert. Auch Hollywood klopfte bereits an: Sein Debüt in der Traumfabrik gab Sander 2004 an der Seite von Colin Farrell und Angelina Jolie in Oliver Stones "Alexander" in der Nebenrolle des Prinzen Pharnakes. 2016 gab ihm Stone, Sanders Ex Caroline Goddet ist eine Nichte des Filmregisseurs, erneut eine Rolle: In "Snowden" übernahm er eine kleine Nebenrolle als Diplomat, der kurz als Party-Gast zu sehen ist.

Einen weiteren Ausflug nach Hollywood würde Erol Sander nicht verschmähen - besonders wenn es um die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmbranche geht, die Neubesetzung von James Bond wird ja auch gerade heiß diskutiert. "Ich glaube nicht, dass ein Deutscher der neue James Bond wird - und dann auch noch einer mit Migrationshintergrund. Obwohl, eigentlich würde es passen. Viele Leute sagen mir das auch nach. Ich empfinde das als riesiges Kompliment. So eine Rolle kommt einem aber eher zugeflogen, damit kann man nicht planen", sagte Sander kürzlich im Interview mit "NWZ Online". Dort verrät er auch, wie er zu seinem runden Geburtstag steht: "Wenn's nach mir geht, bin ich gerade erst bei der Hälfte."