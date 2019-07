Zum 50. Geburtstag Elizabeth Gilbert: Fünf Fakten über die "Eat, Pray, Love"-Autorin

Schwerer Schicksalsschlag

Nach ihrer ersten Scheidung lernt sie auf Bali Geschäftsmann José Nunes kennen. Die beiden heiraten, damit er nicht ausgewiesen wird. Ihre zweite Ehe zerbricht 2016, weil sich Gilbert in ihre damals beste Freundin, die syrisch-stämmige Musikerin und Filmemacherin Rayya Elias verliebt. Aber dem Liebespaar rennt die Zeit davon: Elias bekommt die Diagnose Leberkrebs. Sie schwören sich in einer privaten, rechtlich nicht bindenden Zeremonie Liebe und Treue, doch Rayya Elias verliert den Kampf gegen den Krebs und stirbt Anfang Januar 2018 im Alter von nur 57 Jahren.

Neues Glück

Elizabeth Gilbert blickt nach diesem immensen privaten Verlust weiter zuversichtlich in die Zukunft. In diesem Jahr ist ihr neuer Roman "City of Girls" erschienen. Auch privat erlebt die Schriftstellerin neues Glück: Mitte März verkündet sie, dass sie frisch verliebt sei - in den britischen Fotografen Simon MacArthur. Er ist seit Jahren ein Freund der Autorin sowie ein sehr enger Bekannter ihrer verstorbenen Partnerin. "Das bedeutet mir, wie ihr euch vorstellen könnt, die Welt", schreibt Gilbert damals auf Instagram.

Mit ihrem Post wolle sie anderen Menschen Mut machen, dass es in Ordnung sei, sich von beiden Geschlechtern angezogen zu fühlen - auch nach so einem Verlust. "Es ist in Ordnung. Liebe, wen du liebst. Alles ist okay und es ist unmöglich, alles zu kontrollieren. All das ist ein Abenteuer, das ich nicht verpassen möchte."