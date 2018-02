Zum 50. Geburtstag Dana Schweiger: Die Sanfte im großen Schauspieler-Clan

Das Jahr 2016 brachte ihr nicht nur durch den Umzug in die USA viel Aufmerksamkeit. Dana Schweiger wagte sich auch zusammen mit Tochter Luna aufs Tanzparkett der TV-Show "Dance Dance Dance" (RTL). So richtig weit kamen die beiden zwar nicht, dafür punktete sie in der Personality-Doku "6 Mütter: Zwischen Kind und Karriere" (VOX), bei der sie ebenfalls 2016 teilnahm, mit viel bestechender Ehrlichkeit.

Kein Chaos im Leben der Kinder

"Ich würde schon sagen, dass ich mich mit einer Beziehung zurückgehalten habe, weil ich Angst hatte, dass es zu viel Chaos in das Leben der Kinder bringt", erklärte sie in besagter Personality-Doku. Das hieße jedoch nicht, dass sie nie einen Partner hatte. "Aber es heißt, dass ich sehr vorsichtig damit umgegangen bin und denjenigen nicht der Presse vorgestellt habe. Weil ich immer Angst hatte, dass es nicht funktioniert. Es ist mir sehr wichtig, dass die Kinder das nicht ständig in der Presse sehen", sagt die liebende Mama.

Tochter Luna wünscht sich für ihre Mutter vor allem eines: "Dass sie einen Mann findet, der sich ganz gut um sie kümmert. Das hat sie verdient." Verdient hat sie auch, dass Familie und Freunde sie zum 50. Geburtstag hochleben lassen - vermutlich am 1. März, denn den 29. Februar gibt es in diesem Jahr ja nicht.