Zum 40. Geburtstag Ian Somerhalder: Wenn die Schauspielerei zur Nebensache wird

Seine ersten kleineren Auftritte hatte Somerhalder Ende der 1990er Jahre in einigen TV-Produktionen. Größere Rollen hatte er zum Beispiel in den Serien "Young Americans", "Smallville" oder "Tell Me You Love Me". Doch erst durch seine Rolle als Boone Carlyle in der Erfolgsserie "Lost" wurde er einem größeren Publikum bekannt.