Zum 30. Geburtstag Haley Joel Osment: Das wurde aus dem Kinderstar von "The Sixth Sense"

Während damals andere Kinder in seinem Alter gerade daran scheiterten, ihr Tamagotchi am Leben zu halten, saß Osment bei der Oscar-Verleihung - als Nominierter! Für seine Meisterleistung in "The Sixth Sense" wurde ihm im Jahr 2000 diese Ehre als Anwärter auf den besten Nebendarsteller an der Seite von Bruce Willis (63) zuteil. Er trat dabei unter anderem gegen Tom Cruise (55) sowie Jude Law (45) an und musste sich schlussendlich Michael Caine (85) geschlagen geben. Macht nichts, nur eine Frage der Zeit, bis auch Osments Name als Gewinner verkündet werden würde - oder?