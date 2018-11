Zum 30. Geburtstag Emma Stone: Ihr Leben hätte einen eigenen Film verdient

Emma Stone (30) hat es geschafft. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Schauspielerin ihren ehrenhaften Platz in Hollywood erarbeitet und wahrhaft verdient. Was 2005 mit dem Fernsehfilm "The New Partridge Family" begann, mündete schließlich in großen Leinwand-Produktionen wie "Crazy, Stupid, Love.", "The Amazing Spider-Man 2" oder "La La Land". Für letzteren Streifen wurde die heute 30-Jährige 2017 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch nicht nur vor der Kamera hat es Stone immer wieder mit unterhaltsamen oder gar emotionalen Themen zu tun. Auch ihre eigene Lebensgeschichte könnte Stoff für einen ganzen Hollywood-Film liefern.