Zum 30. Geburtstag Conchita Wurst kann ihren Runden kaum erwarten

Der 30. Geburtstag ist für viele Menschen noch immer eine entscheidende Marke im Leben. Allerdings sehen die wenigstens davon der großen 3 am Anfang gelassen oder gar positiv entgegen. Der Anfang vom Ende. Alles vorbei. Alles ganz schlimm. Solche oder ähnliche Aussagen tätigen die Endzwanziger häufig. Ganz anders sieht das Sängerin Conchita Wurst ("From Vienna with Love"), die am heutigen Dienstag ihren runden Geburtstag feiert. Allerdings aus einem ganz speziellen Grund...