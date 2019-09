Zum 25-jährigen Jubiläum Google-Easter-Eggs und mehr: So feiert die ganze Welt "Friends"

Zurück in die "Friends"-Zeit

In New York können eingefleischte Fans mit etlichen der Original-Gegenstände aus der Sitcom in Erinnerungen schwelgen. In einem Loft in Soho, im Süden Manhattans, hat Warner Bros. zusammen mit Superfly eine Pop-up-Ausstellung ins Leben gerufen. Einmal auf dem berühmten Sofa aus dem Central Perk sitzen - das ist dort zum Beispiel möglich. Bis 6. Oktober ist dieses besondere Erlebnis noch zu machen.