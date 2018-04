Zum 10. Todestag Charlton Heston: Waffennarr, Bürgerrechtler und Leinwand-Held

Von der Vergangenheit in die Zukunft

Ewig hielt sich die Monumentalfilm-Welle, deren größter Star Heston war, aber nicht. Statt durch biblische oder historische Settings zu wandeln, schritt er ab Ende der 1960er Jahre daher durch Zukunftswelten ("Planet der Affen", "Omega-Mann") oder mühte sich durch Katastrophen ("Erdbeben", "Zwei Minuten Warnung").

Als es für ihn in der Traumfabrik zunehmend schwieriger wurde, passende Rollen zu bekommen, wechselte er für "Das Imperium - Die Colbys", ein Ableger von "Der Denver-Clan", ins Fernseh- und Serienfach. Seine letzte Filmrolle hatte er 2003 inne, spielte in "Rua Alguem 5555: My Father" den KZ-Arzt und Monstrum in Menschengestalt, Josef Mengele.

Vom Held zur tragischen Figur

In die öffentliche Wahrnehmung hatte sich Heston aufgrund seiner Leinwand-Rollen als unbezwingbarer Held eingebrannt. In der Realität hatte er es zum Ende seines Lebens hin mit einem Gegner zu tun, dem er nicht mehr die Stirn bieten konnte. 2002 machte Heston publik, an Alzheimer erkrankt zu sein. Auch deshalb erntete Dokumentar-Regisseur Michael Moore (63) Kritik, weil er einen geistig sichtlich nicht mehr unversehrten Heston mit seinem Film "Bowling for Columbine" (2002) an den Pranger stellte.

Moore sah Heston aufgrund seiner NRA-Zugehörigkeit als einen der Gründe an, warum es in den USA immer wieder zu Amokläufen kommt. Ebenso wie die NRA pickte er sich Heston als das Gesicht der Waffenlobby heraus und attackierte den Schauspieler scharf. Nicht zu Unrecht, schließlich fungierte Heston zweitweise auch als Präsident der Vereinigung. Jedoch auch mit ähnlich polemischen Mitteln, die Moore gerne der republikanischen Gegenseite unterstellt.

Bevor er zum Gesicht der NRA (hochstilisiert) wurde, galt Heston als ausgesprochen liberal. An der Seite von anderen Hollywood-Stars, etwa Marlon Brando (1924-2004), marschierte er 1963 beim Protestmarsch mit Martin Luther King. Setzte sich zu einer Zeit für die Rechte von Afro-Amerikanern ein, in der dieses Engagement durchaus karriereschädlich war.

Ob seine Waffen-Liebe nun als verklärter oder gar gefährlicher Patriotismus bezeichnet wird oder nicht, tatsächlich passte der Gedanke dahinter in Hestons Weltbild - dem Weltbild eines Mannes, der die Freiheit liebt. In allen Farben und Formen und ja, mitunter auf verklärte Art und Weise.