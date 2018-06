München - Eigentlich war es schon klar, doch jetzt haben es die Löwen auch offiziell verkündet: Der TSV 1860 spielt in der Saison 2018/19 in der 3. Liga. Alle sportlich qualifizierten Vereine haben auch nach "Überprüfung der wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Leistungsfähigkeit" die Zulassung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhalten. Insgesamt werden 20 Mannschaften in der 3. Liga spielen. (Lesen Sie dazu: Auf diese Gegner dürfen sich die Löwen in der 3. Liga freuen)