Zukunft ungewiss "Lindenstraße": Die Geißendörfers schüren Hoffnung auf Fortsetzung

Jörg Schönenborn, Fernsehdirektor des WDR, habe sie am Mittwochabend per Telefon über das Aus informiert, so Hana Geißendörfer. Ihr Vater ärgert sich darüber besonders: "Ein Telefonat finde ich ohne jeden Anstand. Das kann man nicht machen. 33 Jahre arbeiten wir hier." Es habe viele Tränen beim gesamten Team gegeben, so Hana Geißendörfer weiter. Die Reaktionen der Zuschauer hätten ihr außerdem gezeigt, dass man nicht alles falsch gemacht habe.