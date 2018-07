"Ob Toni Kroos sich das antun sollte"

"Ich weiß nicht, ob Toni Kroos sich das noch antun sollte. Er hat alles erreicht, was er erreichen konnte. Ich würde verstehen, wenn er sagt, dass er sich auf den Verein konzentriert. Das ist eine unglaubliche Belastung – bei Real Madrid zu spielen, die Champions League und dann noch die Nationalmannschaft", sagte Keller im Experten-Talk "Die Bayerische WM-Analyse" der AZ: "Özil kommt auch in die Jahre, keine Frage. Dann muss man sehen, was mit Neuer ist. Wir haben tolle Torhüter hinten dran."