Damit das noch besser gelingt, haben die Patientenfürsprecher eine Liste von Empfehlungen erarbeitet. Die soll helfen, Patienten noch zufriedener mit ihrem Klinikaufenthalt zu machen. An erster Stelle steht hier, sich um eine ausführlichere Kommunikation zu bemühen: "Patienten wird so das Gefühl vermittelt, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten ernst genommen werden", heißt es in der Auswertung.

Nicht alle Probleme lassen sich lokal lösen

Auch fordern die Patientenfürsprecher, dass Entlassungs- und Aufklärungsgespräche ausführlicher geführt werden, Unbefugten solle der Zutritt zu den Klinikgebäuden erschwert werden und kostenlose Internetnutzung soll flächendeckend ermöglicht werden.

Das Thema fehlende Zeit allerdings wird sich wohl nicht auf Ebene der städtischen Kliniken lösen lassen. Dabei ergab der Bericht, dass sich besonders viele Patienten eine ausführlichere Betreuung durch Ärzte und Pflegepersonal wünschen würden.

Das dürfte allerdings in Zeiten von Fallpauschalen und Pflegermangel auch in den Städtischen Kliniken nur schwer umzusetzen sein. Das weiß man auch im Stadtrat: "Solche Forderungen müssen vor allem auch an die Bundesebene gehen", so Grünen -Stadträtin Dietrich.

Reform der Notfallversorgung: Mehreren Notaufnahmen in München droht die Schließung