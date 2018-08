Gegen 1 Uhr Früh am Donnerstag, 16. August, kontrollierten Beamte der 3. Einsatzhundertschaft München eine Personengruppe in Feldkirchen: Einen 30-jährigen und einen 23-Jährigen aus dem Landkreis München, sowie einen 22-Jährigen und einen 26-Jährigen, beide Münchner. Die jungen Männer standen mit zwei Fahrzeugen, einem BMW und einem Mini, am Fahrbahnrand und hatten so die Aufmerksamkeit der Polizei erregt.