Bindung an Betriebszugehörigkeit oder Erfolgsziele

Allerdings sind laut Arbeitsagentur nur noch rund 54 Prozent der Beschäftigten in Unternehmen tätig, die an einen Flächen- oder Haustarifvertrag gebunden sind – Tendenz rückläufig. Rund die Hälfte der nicht tarifgebundenen Betriebe orientiert sich zwar an den aktuellen Verträgen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften und zahlt dann dementsprechend auch Jahressonderleistungen. Nicht selten aber unter dem Vorbehalt der Betriebstreue oder erreichter Erfolgsziele.